Volvo заявила о полном отказе от бензиновых и дизельных авто

Компания Volvo полностью откажется от производства бензиновых и дизельных авто и будет продавать только электрические машины. Точная дата принятия соответствующего решения еще не определена, однако это точно произойдет до 2030 года.

Такую цель озвучил глава Volvo Хакан Самуэльссон, пишет Automotive News Europe. По словам топ-менеджера, двигатели внутреннего сгорания постепенно уходят в прошлое и уже давно пришло осознание, что будущее за электрическими авто.

Планы Volvo об отказе от топливных авто связано не только с тенденциями в индустрии, но и решением родной для марки Швеции запретить продажи бензиновых и дизельных авто с 2030 года.

Электрический кроссовер Volvo XC40 Recharge P8 продается с этого года Volvo

Сейчас Volvo выпускает электрический кроссовер XC40 Recharge P8, а также ряд подзаряжаемых гибридов, но в будущем "зеленых" моделей станет больше. Планируется, что уже к 2025 году продуктовая линейка шведской марки как минимум наполовину будет состоять из электрических авто.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Volvo ограничила в своих автомобилях максимальную скорость до 180 км/ч и объяснила, почему это сделала. Кроме того, компания объявила, что будет разрабатывать собственные электромоторы, а не закупать их у сторонних производителей.