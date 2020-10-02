Volvo запустил производство первого электромобиля марки

Шведская компания Volvo начала производство первого в своей истории электромобиля – кроссовера XC40 Recharge.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Серийное производство электрической версии компактного кроссовера наладили на заводе в Генте.

Все Volvo XC40 Recharge, которые выпустят в этом году, уже проданы. Фото: media.volvocars.com

XC40 Recharge построен на модельной платформе CMA, созданной в кооперации с материнским холдингом Geely Group. Автомобиль оснащен системой полного привода, а запас хода по циклу WLTP составляет около 400 км.

XC40 Recharge построен на модельной платформе CMA, созданной в кооперации с материнским холдингом Geely Group. Фото: media.volvocars.com

В движение кроссовер приводят два электромтора суммарной мощностью 408 л.с. На зарядку батареи до 80% ее емкости требуется примерно 40 минут при использовании станции быстрой зарядки.

На зарядку батареи до 80% ее емкости требуется примерно 40 минут. Фото: media.volvocars.com

От 0 до 100 км/ч электрический кроссовер разгоняется за 4,9 секунды. Для сравнения, самому динамичному в линейке XC40 T5 AWD требуется на это 6,5 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч.

От 0 нуля до 100 км/ч электрический кроссовер разгоняется за 4,9 с. Фото: media.volvocars.com

Внешне электрическую версию можно отличить от XC40 с традиционными ДВС по "глухой" облицовке радиатора и иными бамперам. Объем багажника электрического XC40 составляет 413 л, что на 47 л меньше, чем у стандартной модели. Компенсировать этот недостаток призван дополнительный багажник объемом 31 л в передней части авто.

Volvo XC40 Recharge имеет спереди багажное отделение объемом 31 л. Фото: media.volvocars.com

Автомобиль получил "продвинутую" мультимедийную систему, которая работает на ОС Android. Она поддерживает многочисленные сервисы Google, например, Google Assistant, Google Maps и Google Play Store. Причем, все обновления можно осуществлять "по воздуху".

Volvo XC40 Recharge получил "продвинутую" мультимедийную систему, которая работает на ОС Android. Фото: media.volvocars.com

По словам представителей Volvo, спрос на электромобиль настолько высокий, что весь тираж, который планировалось изготовить до конца нынешнего года уже распродан. Первые экземпляры поступят к покупателям до конца октября.

Volvo XC40 Recharge. Фото: media.volvocars.com

Выпуск Volvo XC40 Recharge является важным шагом в реализации стратегии компании по снижению выбросов CO2 автомобилями компании на 40% к 2025 году. Ожидается, что к этому сроку половина всех продаж компании будет приходиться на электромобили, а остальные – на гибридные модели.

Volvo XC40 Recharge. Фото: media.volvocars.com

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Volvo совместно с коллегами из Geely создали электромобиль с запасом хода 750 км.