Volvo превратит Гетеборг в климатически нейтральный город

Весной нынешнего года стартует экологический проект компании Volvo под названием "Зеленая городская зона Гетеборга".

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Для достижения климатической нейтральности города к 2030 году, компания Volvo вместе с партнерами работает над созданием "зеленых" зон в Гетеборге. Их будут использовать в качестве испытательных площадок для будущих экологических технологий.

В самом крупном портовом городе Скандинавии обустроят зону без вредных выбросов. Здесь будут использоваться исключительно электромобили, а также организована необходимая инфраструктура.

Использованию реального города в качестве испытательной площадки позволит Volvo ускорить разработку технологий и услуг в сферах электрификации, каршеринга, роботизированных такси, автономного вождения, связи и безопасности.

Напомним, что в прошлом году Volvo начала выпуск электрического кроссовера XC40 Recharge P8, а также линейки подзаряжаемых гибридов, но в будущем "зеленых" моделей станет больше. В планах компании до 2025 года полностью электрифицировать свой модельный ряд. Предполагается что половина машин будет гибридными, а вторая половина – электрическими.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, компания Volvo будет выпускать в Швеции собственные электродвигатели, а также подготовила для кроссовера Volvo XC60 новые гибридные модификации.