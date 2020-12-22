Volvo представит новый электромобиль в марте 2021

Компания Volvo назвала дату дебюта второго полностью электрического автомобиля – презентация состоится 2 марта будущего года.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Шведский автопроизводитель планирует ежегодно до 2025 года презентовать по одной новой электрической модели в рамках своей стратегии развития. В соответствии с ранее озвученными планами, компания намерена до 2025 года полностью электрифицировать свой модельный ряд. Предполагается что половина автомобилей марки получит гибридные силовые агрегаты, а вторая будет полностью электрической.

Концптуальный электромобиль Concept 40.2 media.volvocars.com

Что касается электромобилей, что все они будут использовать в своей конструкции модульную архитектуру CMA, которая уже нашла применение на первом электромобиле Volvo – кроссовере XC40 Recharge.

Концптуальный электромобиль Concept 40.2 media.volvocars.com

По словам руководителя шведского концерна Хакана Самуэльссона, вторая электрическая модель получит "более обтекаемый кузов" по сравнению с XC40. Он также уточнил, что новинка не будет наследницей хэтчбека V40, производство которого было прекращено в 2019 году. "Для Volvo, чтобы быть прибыльной компанией, необходимо сфокусироваться на более высоком ценовом диапазоне, автомобилях премиального сегмента", – поясняет Самуэльссон.

Производство электромобиля Polestar 2 стартовало весной нынешнего года media.volvocars.com

По всей вероятности, облик новинки будет во многом напоминать Volvo Concept 40.2, который действительно выглядит более обтекаемым, нежели XC40 за счет кузова типа фастбек. С другой стороны, Concept 40.2 уже использовался в качестве прообраза для создания "родственного" электромобиля Polestar 2. Станет ли новинка "двойником" или будет самостоятельной моделью мы узнаем совсем скоро, буквально через два месяца.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Volvo расширяет производство электрических комплектующих, а кроссовер ХС60 получил новые гибридные модификации.