Volvo готовит электрическое ретро-купе

На дорогах неподалеку от Гетеборга неутомимые фотошпионы обнаружили необычный экземпляр Volvo в камуфляже, сообщает портал Carscoops.

Шведская компания проводит дорожные тесты необычного рестомода – классического купе P1800 Coupe. Помимо защитного камуфляжа автомобиль отличается от оригинальной модели широким колесными арками, современными шинами и колесами, а также низко посаженным кузовом. Кроме того, на автомобиле отсутствуют привычные выхлопные трубы.

Рестомод Volvo P1800. Фото: carscoops.com

По всей видимости компания проводит дорожные испытания полностью электрического рестомода, созданного к юбилею стильного купе P1800, который будет отмечать свое 60-летие в будущем году.

Рестомод Volvo P1800. Фото: carscoops.com

Регистрационные номера принадлежат красному купе Volvo 1964 года выпуска, который принадлежит Маттиасу Эвенссону, руководителю отдела двигателей команды Cyan Racing – официального гоночного подразделения компании Volvo. Ранее автомобиль принадлежал нынешнему руководителю команды – Йонасу Кристиану Далю.

Кадр из сериала "Святой" с Муром и его Volvo P1800. Фото: media.volvocars.com

Напомним, что купе Volvo P1800 дебютировало в 1961 году. Автомобиль имел классическую компоновку с двигателем спереди и задними ведущими колесами. Элегантный спорткар получил широкую известность благодаря британскому телесериалу "Святой", в котором главную роль сыграл Роджер Мур. Стоит отметить, что Р1800, снимавшийся в сериале, был собственностью Мура, а сегодня он находится в музейной коллекции компании Volvo.

P1800 Роджера Мура сегодня находится в коллекции музея Volvo . Фото: media.volvocars.com

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Volvo готовит большой электрический кроссовер ХС100.