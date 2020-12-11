Volvo будет выпускать в Швеции собственные электродвигатели

Компания Volvo Cars будет выпускать собственные электромоторы на заводе по производству силовых агрегатов в шведском городе Шевде.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. До 2025 года планируется создать собственное производство электрических двигателей. Инвестиции в проект составят примерно 68 млн евро. Производство ДВС будет переведено на другое предприятие компании – Volvo Cars Powertrain Engineering Sweden.

Завод Volvo в Шевде перепрофилируют на выпуск электромоторов собственной конструкции media.volvocars.com

Благодаря полному циклу, включающему разработку и производство, конструкторы компании смогут оптимизировать все электрические компоненты для создания новых экологически чистых моделей бренда.

Электрическая платформа первого в истории бренда электрического кроссовера Volvo XC40 Recharge media.volvocars.com

На сегодняшний день проектирование и разработка электродвигателей компании происходит в Гетеборге и Шанхае. В начале этого года компания открыла новую лабораторию электромоторов в Шанхае, дополнительно к постоянному производству электрических двигателей в Гетеборге и современным лабораториям аккумуляторов в Китае и Швеции.

В этом году компания Volvo начала выпуск электрического кроссовера XC40 Recharge media.volvocars.com

В планах шведского производителя до 2025 года полностью электрифицировать свой модельный ряд. Предполагается что половина машин будет гибридными, а вторая половина – электрическими.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, компания Volvo начала производство первого электромобиля марки, а также подготовила для кроссовера Volvo XC60 новые гибридные модификации.