Volvo будет разрабатывать собственные электромоторы

Шведская компания Volvo инвестирует в проектирование и разработку собственных электрических моторов для следующего поколения электромобилей бренда.

Об этом сообщает пресс-служба компании. В рамках стратегии электрификации Volvo открыла в Шанхае новую лабораторию по разработке электрических моторов. Она станет важным дополнением к уже существующим производственным и исследовательским подразделениям компании в Швеции и Китае.

В рамках стратегии электрификации компания Volvo открыла в Шанхае новую лабораторию по разработке электрических моторов media.volvocars.com

Старт собственной разработки электрических моторов позволит инженерам компании оптимизировать их конструкцию и всю электрическую систему в новых электрокарах Volvo.

Лаборатория в Шанхае будет сосредоточена на разработке электромоторов для использования в полностью электрических и гибридных автомобилях на основе модульной архитектуры SPA 2, которая готовится к серийному производству.

Старт собственной разработки электрических моторов позволит инженерам компании оптимизировать их конструкцию и всю электрическую систему в новых электрокарах Volvo media.volvocars.com

К 2025 году компания планирует увеличить продажи электромобилей до 50% от общего объема выпускаемой продукции, а вторую половину составят гибридные модели.

К 2025 году компания планирует увеличить продажи электромобилей до 50% от общего объема выпускаемой продукции media.volvocars.com

Электрификация является частью полноценного плана компании по сохранению климата. Стратегия направлена на сокращение выбросов углерода во всех операциях и продуктах, одновременно с переходом к климатически нейтральному производству до 2040 г.

Электрификация является частью полноценного плана компании по сохранению климата media.volvocars.com

План охватывает больше, чем простое сокращение выбросов выхлопных газов благодаря электрификации. Компания также уменьшит объемы выбросов углерода в своей производственной сети, процессах и в цепи поставок. Значительную роль в этом играет повторная переработка и использование материалов. Компания планирует сократить объем выбросов углерода на протяжении жизненного цикла автомобиля на 40% до 2025 года.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, компания Volvo начала производство первого электромобиля марки.