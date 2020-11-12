Volvo будет разрабатывать собственные электромоторы

Шведская компания Volvo инвестирует в проектирование и разработку собственных электрических моторов для следующего поколения электромобилей бренда.

Об этом сообщает пресс-служба компании. В рамках стратегии электрификации Volvo открыла в Шанхае новую лабораторию по разработке электрических моторов. Она станет важным дополнением к уже существующим производственным и исследовательским подразделениям компании в Швеции и Китае.

Старт собственной разработки электрических моторов позволит инженерам компании оптимизировать их конструкцию и всю электрическую систему в новых электрокарах Volvo.

Лаборатория в Шанхае будет сосредоточена на разработке электромоторов для использования в полностью электрических и гибридных автомобилях на основе модульной архитектуры SPA 2, которая готовится к серийному производству.

К 2025 году компания планирует увеличить продажи электромобилей до 50% от общего объема выпускаемой продукции, а вторую половину составят гибридные модели.

Электрификация является частью полноценного плана компании по сохранению климата. Стратегия направлена на сокращение выбросов углерода во всех операциях и продуктах, одновременно с переходом к климатически нейтральному производству до 2040 г.

План охватывает больше, чем простое сокращение выбросов выхлопных газов благодаря электрификации. Компания также уменьшит объемы выбросов углерода в своей производственной сети, процессах и в цепи поставок. Значительную роль в этом играет повторная переработка и использование материалов. Компания планирует сократить объем выбросов углерода на протяжении жизненного цикла автомобиля на 40% до 2025 года.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, компания Volvo начала производство первого электромобиля марки.