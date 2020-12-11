Volta Trucks подписала соглашение на поставку 1000 электрических грузовиков

Шведский стартап Volta Trucks подписал соглашение с Petit Forestier Group на поставку партии из 1000 электрических грузовиков Volta Zero.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Первые прототипы Volta Zero будут изготовлены в будущем году, а серийное производство планируется начать в 2022 году.

Французская компания Petit Forestier Group является европейским лидером в сфере аренды холодильного оборудования и автомобилей-рефрижераторов. С учетом ужесточения европейских экологических норм компания столкнулась с необходимостью электрифицировать свой автомобильный парк и выразила заинтересованность в коллаборации с Volta Trucks.

Напомним, что шведский стартап представил проект 16-тонного электрического грузовика Volta Zero в сентябре нынешнего года. Автомобиль имеет кузов объемом 37,3 м³ вмещает 16 европалет, а грузоподъемность машины составляет 8,6 т.

Заявленный запас хода 150-200 км, а питание для тягового электромотора обеспечивает литий-железо-фосфатные аккумуляторы емкостью 160-200 кВтч. Для лучшей обзорности кресло водителя разместили по центру, а круговой обзор ему обеспечивает система камер.

Соглашение между Volta Trucks и Petit Forestier Group предполагает совместную работу по адаптации конструкции машины под конкретные нужды и условия эксплуатации, а также обучение персонала для работы и обслуживания электромобиля.

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