Volta Trucks подписала соглашение на поставку 1000 электрических грузовиков

Сергей Иванов
Сергей Иванов
Электромобили
2,3 т.
Volta Trucks подписала соглашение на поставку 1000 электрических грузовиков

Шведский стартап Volta Trucks подписал соглашение с Petit Forestier Group на поставку партии из 1000 электрических грузовиков Volta Zero.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Первые прототипы Volta Zero будут изготовлены в будущем году, а серийное производство планируется начать в 2022 году.

Первые прототипы Volta Zero будут изготовлены в будущем году, а серийное производство планируется начать в 2022 году

Французская компания Petit Forestier Group является европейским лидером в сфере аренды холодильного оборудования и автомобилей-рефрижераторов. С учетом ужесточения европейских экологических норм компания столкнулась с необходимостью электрифицировать свой автомобильный парк и выразила заинтересованность в коллаборации с Volta Trucks.

Проект 16-тонного электрического грузовика Volta Zero представили в сентябре нынешнего года

Напомним, что шведский стартап представил проект 16-тонного электрического грузовика Volta Zero в сентябре нынешнего года. Автомобиль имеет кузов объемом 37,3 м³ вмещает 16 европалет, а грузоподъемность машины составляет 8,6 т.

Питание для тягового электромотора обеспечивает литий-железо-фосфатные аккумуляторы емкостью 160-200 кВтч

Заявленный запас хода 150-200 км, а питание для тягового электромотора обеспечивает литий-железо-фосфатные аккумуляторы емкостью 160-200 кВтч. Для лучшей обзорности кресло водителя разместили по центру, а круговой обзор ему обеспечивает система камер.

Для лучшей обзорности кресло водителя разместили по центру

Соглашение между Volta Trucks и Petit Forestier Group предполагает совместную работу по адаптации конструкции машины под конкретные нужды и условия эксплуатации, а также обучение персонала для работы и обслуживания электромобиля.

Автомобиль имеет кузов объемом 37,3 м³ вмещает 16 европалет, а грузоподъемность машины составляет 8,6 т

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Rivian представила электрический развозной фургон, созданный по заказу компании Amazon, а в Нью-Йорке начались испытания электрического мусоровоза компании Mack.

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