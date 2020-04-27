Volkswagen тайно запустил производство электрического SUV
На совместном предприятии SAIC Volkswagen в Китае стартовало производство полноразмерного электрического кроссовера Lounge SUVe.
Фотографию работников завода SAIC Volkswagen рядом с первым кузовом электрокара опубликовали китайские журналисты.
Прообразом для новинки послужил прошлогодний концепт ID. Roomzz. Секретность объясняется проблемами с первым электрокаром марки – хэтчбеком ID.3, у которого возникли неполадки с программными обеспечением.
В концепте ID. Roomzz нашли применение оригинальные конструктивные решения, например, раздвижные двери без центральной стойки, сенсорный пульт выбора режимов движения на руле и приборная панель без привычных клавиш и тумблеров.
Но реализовать это в серийной модели слишком сложно и дорого. Поэтому в салоне нового SUV будут использоваться привычные органы управления и материалы. При длине порядка 4,9 м, покупателям предложат как 5-, так и 7-местную конфигурацию салона.
По своему дизайну новинка будет во многом продолжать идеи концепта ID. Roomzz. Обтекаемый силуэт позволит снизить аэродинамическое сопротивление воздуху.
В движение автомобиль будет приводить силовой агрегат с двумя электромоторами мощностью порядка 306 л.с., а питание для нее обеспечит батарея емкостью 82 кВтч.
Ожидаемый показатель динамики разгона – 6,6 секунды до "сотни", а запас хода – порядка 450 км по циклу WLTP.
Как писал ранее OBOZREVATEL, Volkswagen запустил в Китае производство новой модели полноразмерного кроссовера с традиционными силовыми агрегатами.