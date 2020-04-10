Volkswagen рассказал о недостатках электрического транспорта

Концерн Volkswagen AG не спешит прощаться с двигателями внутреннего сгорания. Несмотря на развитие линейки электромобилей ID, в компании продолжат развитие ДВС на новом виде топлива.

Электрический транспорт в VW считают не приспособленным к масштабному применению в широком понимании. Например, электромоторы и батареи совершенно не подходят для самолетов, ведь в таком случае длительность полета сильно сократится. В то же время пересечение Атлантики станет невыполнимой задачей.

В линейке Фольксваген уже есть несколько электромобилей vw.com

По этой причине использование ДВС в немецкой компании продолжат и даже будут развивать в новом направлении, поэтому разработки таких силовых установок не закончатся. При этом от электрокаров, конечно, тоже не откажутся. Хотя перед этим необходимо решить некоторые проблемы.

ЧИТАЙТЕ: Для электромобилей создали революционный мотор весом 10 кг

Не стоит забывать, что европейское законодательство постоянно ужесточается в отношении выбросов вредных веществ. В этой связи двигателям внутреннего сгорания приходится непросто, ведь они используют топливо на основе нефти, из-за которого в выхлопных газах содержатся токсичные соединения.

VW продолжит разрабатывать новые ДВС vw.com

Поэтому Фольксваген активизируется в разработке силовых установок, работающих на синтетическом топливе из биоматериалов. Даже сейчас на рынке в большом количестве представлено топливо, в составе которого есть некоторая часть этанола из пшеницы и других зерновых. Но специалисты видят перспективу перехода на синтетический бензин, сделанный исключительно из такого этанола. Благодаря этому вопрос содержания вредных соединений в выбросах просто исчезнет.

ЧИТАЙТЕ: 40-летний Mercedes превратили в Tesla с крутым дизайном

На данный момент трудно сказать, сколько лет может потребоваться для развития и внедрения такой технологии. Ведь и другие автомобильные компании наверняка должны присоединиться к разработке. Очевидно, что традиционные батарейные электромобили сейчас остановились в своем развитии, поэтому автопроизводители уже не рассматривают их в качестве единственного направления для дальнейшей промышленной деятельности.

Эра ДВС для Volkswagen не заканчивается vw.com

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, первый электромобиль Skoda сразу после выхода на рынок успел столкнуться с серьезными проблемами, поэтому больше не продается.