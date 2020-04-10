Главная Новости
10 апреля • обновлено в 18:02
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Электромобили

Volkswagen рассказал о недостатках электрического транспорта

3.2т
Читать материал на украинском

Концерн Volkswagen AG не спешит прощаться с двигателями внутреннего сгорания. Несмотря на развитие линейки электромобилей ID, в компании продолжат развитие ДВС на новом виде топлива.

Электрический транспорт в VW считают не приспособленным к масштабному применению в широком понимании. Например, электромоторы и батареи совершенно не подходят для самолетов, ведь в таком случае длительность полета сильно сократится. В то же время пересечение Атлантики станет невыполнимой задачей.

В линейке Фольксваген уже есть несколько электромобилей

В линейке Фольксваген уже есть несколько электромобилей

vw.com

По этой причине использование ДВС в немецкой компании продолжат и даже будут развивать в новом направлении, поэтому разработки таких силовых установок не закончатся. При этом от электрокаров, конечно, тоже не откажутся. Хотя перед этим необходимо решить некоторые проблемы.

ЧИТАЙТЕ: Для электромобилей создали революционный мотор весом 10 кг

Не стоит забывать, что европейское законодательство постоянно ужесточается в отношении выбросов вредных веществ. В этой связи двигателям внутреннего сгорания приходится непросто, ведь они используют топливо на основе нефти, из-за которого в выхлопных газах содержатся токсичные соединения.

VW продолжит разрабатывать новые ДВС

VW продолжит разрабатывать новые ДВС

vw.com

Поэтому Фольксваген активизируется в разработке силовых установок, работающих на синтетическом топливе из биоматериалов. Даже сейчас на рынке в большом количестве представлено топливо, в составе которого есть некоторая часть этанола из пшеницы и других зерновых. Но специалисты видят перспективу перехода на синтетический бензин, сделанный исключительно из такого этанола. Благодаря этому вопрос содержания вредных соединений в выбросах просто исчезнет.

ЧИТАЙТЕ: 40-летний Mercedes превратили в Tesla с крутым дизайном

На данный момент трудно сказать, сколько лет может потребоваться для развития и внедрения такой технологии. Ведь и другие автомобильные компании наверняка должны присоединиться к разработке. Очевидно, что традиционные батарейные электромобили сейчас остановились в своем развитии, поэтому автопроизводители уже не рассматривают их в качестве единственного направления для дальнейшей промышленной деятельности.

Эра ДВС для Volkswagen не заканчивается

Эра ДВС для Volkswagen не заканчивается

vw.com

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, первый электромобиль Skoda сразу после выхода на рынок успел столкнуться с серьезными проблемами, поэтому больше не продается.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Новости автомира" на OBOZREVATEL.

Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
Volkswagen новые авто электромобили авто
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
1
Смешно
9
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Авто Электромобили

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 2203.

    Вылечились: 61. Умерли: 69.

  • В мире заболели более 1,6 миллиона человек, погибли – более 95 тысяч.

  • Медики обнаружили неожиданный симптом коронавируса: на вид – обычное покраснение.

  • В Закарпатской области и на Волыни усилили карантин и запретили жителям выходить из дома в ближайшие выходные.

  • По прогнозу МВД Украины, Европа и мир будут закрыты для туризма еще год.

Новости авто

Топ-публикации

Топ-блоги