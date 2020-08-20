В компании Volkswagen продолжают привлекать внимание к первому электрическому кроссоверу марки, получившего обозначение ID.4. В сети появились графические изображения новинки.

Судя по тизерам, новинка продолжит развитие дизайнерских идей, заложенных в модели ID.3. У автомобиля будет отсутствовать привычная для машин с ДВС радиаторная решетка, а головная оптика на светодиодах будет напоминать фары родственного электрокара.

Volkswagen ID.4 готовится к премьере. Фото: volkswagen.com

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Новинка будет использовать электрическую платформу MEB, которая разработана специального для использования на электромобилях концерна. В зависимости от рынка сбыта кроссовер ID.4 будет оснащаться одним или двум электромоторами. В топовой версии с двумя двигателями суммарная отдача ожидается на уровне 300 л.с., а запас хода составит порядка 500 километров. Официальная презентация Volkswagen ID.4 намечена на начало сентября.

Volkswagen ID.4 готовится к премьере. Фото: volkswagen.com

Как ранее рассказывал OBOZREVATEL, в середине нынешнего лета патентное ведомство Китая стало источником утечки информации о новинке.