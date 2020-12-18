Volkswagen ID.3 и ID.4 получат проекционный дисплей с дополненной реальностью

Электрический хэтчбек Volkswagen ID.3 и кроссовер ID.4 получат новый проекционный дисплей с дополненной реальностью и двумя полями вывода информации.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Volkswagen первым внедряет передовую технологию в сегменте компактных автомобилей.

Новая функция будет впервые представлена в электрических моделях ID.3 (на фото) и ID.4 volkswagen-newsroom.com

Главный дисплей дополненной реальности отображает важную информацию на лобовом стекле. Изображение выводится в двух проекциях и на двух уровнях. Основная проекция расположена в поле зрения водителя на виртуальном расстоянии около 10 метров и имеет диагональ около 1,8 метра. В этом окне отображается информация от вспомогательных систем, а также индикаторы поворота, начальные и конечные точки навигационной системы.

Электричекий кроссовер Volkswagen ID.4 volkswagen-newsroom.com

Второе поле проекции в виде плоской полосы расположено ниже основного поля. Здесь отображаются скорость движения, дорожные знаки, вспомогательные и навигационные символы. Кажется, что они плывут на расстоянии около трех метров перед водителем.

Динамическое изображение накладывается на реально существующие объекты и инфраструктуру. Например, при приближении к краю обочины, ее граница будет подсвечена оранжевым цветом. При активации функции Travel Assist, которая удерживает автомобиль посередине полосы движения, границы будут обозначены зеленым цветом. Следуя за другим автомобилем, дисплей отмечает автомобиль, идущий впереди, цветной полосой, как только активируется адаптивный круиз-контроль (ACC) или система помощи при движении. Когда вспомогательные системы отключены, водитель видит красный предупреждающий сигнал, если подъезжает к идущему впереди транспортному средству слишком близко.

"Сердцем" проекционного дисплея дополненной реальности является блок генерации изображения (PGU), расположенный глубоко внутри приборной панели. Пучки лучей, генерируемые особенно ярким ЖК-дисплеем, передаются на два плоских зеркала, а специальные линзы разделяют их на два – для ближнего и дальнего полей. Плоские зеркала отражают лучи на большое вогнутое зеркало с электрической регулировкой. Отсюда лучи попадают на лобовое стекло и попадают в поле зрения водителя. Водитель видит символы с той же четкостью, что и в реальном мире, на видимом расстоянии чуть менее 10 метров.

Изображения создаются системой генерации дополненной реальности одного из двух бортовых компьютеров. Данные для расчетов поступают в систему от фронтальной камеры, радаров и навигационной карты.

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