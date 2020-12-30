Volkswagen доверит зарядку электромобилей роботам

Немецкий концерн Volkswagen показал проект автономного робота, который способен заряжать электромобиль без посторонней помощи.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Зарядному роботу VW будет поручено выполнить полностью автономную зарядку электромобилей на закрытых стоянках, например, в подземных паркингах.

Роботы будут выполнять полностью автономную зарядку электромобиля на закрытых паркингах volkswagen-newsroom.com

"Повсеместная зарядная инфраструктура была и остается ключевым фактором успеха электромобильности. Наш зарядный робот – лишь один из нескольких подходов, но, несомненно, один из самых дальновидных", – заявил Томас Шмалл, генеральный директор VW Group Components.

Робота можно включить через приложение или с помощью связи Car-to-X volkswagen-newsroom.com

Робота можно включить через приложение или с помощью связи Car-to-X, и он самостоятельно направится к автомобилю. Весь процесс происходит полностью без вмешательства человека.

Процесс зарядки происходит без вмешательства человека volkswagen-newsroom.com

Чтобы заряжать несколько транспортных средств одновременно, робот подключит мобильный накопитель энергии к транспортному средству, повторяя этот процесс несколько раз. После завершения зарядки он самостоятельно соберет мобильный накопитель энергии и направит его обратно на центральную зарядную станцию.

Создание эффективной инфраструктуры зарядки – основная задача, стоящая перед всеми производителями volkswagen-newsroom.com

"Создание эффективной инфраструктуры зарядки – основная задача, стоящая перед всеми производителями, – добавил Шмалл. – Мы разрабатываем решения, которые помогут избежать серьезных расходов. Мобильный робот-заправщик и наша универсальная станция быстрой зарядки – лишь два из множества других вариантов".

В то время как мобильный робот-заправщик только сейчас входит в фазу испытаний прототипа, VW запустит свою гибкую систему быстрой зарядки в начале следующего года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Volkswagen готовит "бюджетный" электромобиль, а также впервые в классе предложила для моделей ID.3 и ID.4 проекционные экраны с расширенной реальностью.