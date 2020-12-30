Volkswagen доверит зарядку электромобилей роботам

Сергей Иванов
Сергей Иванов
Электромобили
1,8 т.
Volkswagen доверит зарядку электромобилей роботам

Немецкий концерн Volkswagen показал проект автономного робота, который способен заряжать электромобиль без посторонней помощи.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Зарядному роботу VW будет поручено выполнить полностью автономную зарядку электромобилей на закрытых стоянках, например, в подземных паркингах.

Роботы будут выполнять полностью автономную зарядку электромобиля на закрытых паркингах

"Повсеместная зарядная инфраструктура была и остается ключевым фактором успеха электромобильности. Наш зарядный робот – лишь один из нескольких подходов, но, несомненно, один из самых дальновидных", – заявил Томас Шмалл, генеральный директор VW Group Components.

Робота можно включить через приложение или с помощью связи Car-to-X

Робота можно включить через приложение или с помощью связи Car-to-X, и он самостоятельно направится к автомобилю. Весь процесс происходит полностью без вмешательства человека.

Процесс зарядки происходит без вмешательства человека

Чтобы заряжать несколько транспортных средств одновременно, робот подключит мобильный накопитель энергии к транспортному средству, повторяя этот процесс несколько раз. После завершения зарядки он самостоятельно соберет мобильный накопитель энергии и направит его обратно на центральную зарядную станцию.

Создание эффективной инфраструктуры зарядки – основная задача, стоящая перед всеми производителями

"Создание эффективной инфраструктуры зарядки – основная задача, стоящая перед всеми производителями, – добавил Шмалл. – Мы разрабатываем решения, которые помогут избежать серьезных расходов. Мобильный робот-заправщик и наша универсальная станция быстрой зарядки – лишь два из множества других вариантов".

В то время как мобильный робот-заправщик только сейчас входит в фазу испытаний прототипа, VW запустит свою гибкую систему быстрой зарядки в начале следующего года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Volkswagen готовит "бюджетный" электромобиль, а также впервые в классе предложила для моделей ID.3 и ID.4 проекционные экраны с расширенной реальностью.

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