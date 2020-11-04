Водородный седан Toyota Mirai рассекретили до премьеры

Официальная премьера водородного седана на топливных элементах 2021 Toyota Mirai запланирована на декабрь, но в сети уже появились официальные фото и видео новинки.

Об этом сообщает портал Motor1. Благодаря наличию трех баллонов с водородом, новинка сможет без остановки преодолеть расстояние до 850 км. Это примерно на 30% больше, чем у предшественника.

2021 Toyota Mirai toyota.com

Кроме того, новинка получила в свое распоряжение 182-сильный двигатель, который обладает крутящим моментом в 300 Нм. С его помощью седан сможет разгоняться до 175 км/ч.

2021 Toyota Mirai toyota.com

2021 Toyota Mirai toyota.com

2021 Toyota Mirai toyota.com

Как и концепт, показанный в прошлом году, серийный Mirai построен на заднеприводной платформе, которая используется на автомобилях Toyota Crown и Lexus LS. По словам создателей, у новинки идеальное распределение массы между осями в соотношении 50:50, что позитивно скажется на ездовом комфорте.

2021 Toyota Mirai toyota.com

2021 Toyota Mirai toyota.com

2021 Toyota Mirai toyota.com

Первоначально для новинки будут доступны 5 цветов кузова и два варианта комплектации – XLE и Limited. В салоне новинки появилась полностью цифровая приборная панель и большой сенсорный экран мультимедийной системы диагональю 12,3 дюйма.

Для отделки салона используется черная кожа, глянцевые декоративные вставки и бронзовые акценты. Среди интересных опций – цифровое зеркало заднего вида, система автоматической парковки, панорамная крыша и вместительный задний диван с регулировками климата в подлокотнике.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Toyota представит на выставке SEMA360 пикап для бездорожья.