Водородный седан Toyota Mirai рассекретили до премьеры

Сергей Иванов
Сергей Иванов
Электромобили
2,6 т.
Водородный седан Toyota Mirai рассекретили до премьеры

Официальная премьера водородного седана на топливных элементах 2021 Toyota Mirai запланирована на декабрь, но в сети уже появились официальные фото и видео новинки.

Об этом сообщает портал Motor1. Благодаря наличию трех баллонов с водородом, новинка сможет без остановки преодолеть расстояние до 850 км. Это примерно на 30% больше, чем у предшественника.

2021 Toyota Mirai

Кроме того, новинка получила в свое распоряжение 182-сильный двигатель, который обладает крутящим моментом в 300 Нм. С его помощью седан сможет разгоняться до 175 км/ч.

2021 Toyota Mirai
2021 Toyota Mirai
2021 Toyota Mirai

Как и концепт, показанный в прошлом году, серийный Mirai построен на заднеприводной платформе, которая используется на автомобилях Toyota Crown и Lexus LS. По словам создателей, у новинки идеальное распределение массы между осями в соотношении 50:50, что позитивно скажется на ездовом комфорте.

2021 Toyota Mirai
2021 Toyota Mirai
2021 Toyota Mirai

Первоначально для новинки будут доступны 5 цветов кузова и два варианта комплектации – XLE и Limited. В салоне новинки появилась полностью цифровая приборная панель и большой сенсорный экран мультимедийной системы диагональю 12,3 дюйма.

Для отделки салона используется черная кожа, глянцевые декоративные вставки и бронзовые акценты. Среди интересных опций – цифровое зеркало заднего вида, система автоматической парковки, панорамная крыша и вместительный задний диван с регулировками климата в подлокотнике.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Toyota представит на выставке SEMA360 пикап для бездорожья.

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