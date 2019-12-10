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10 декабря • обновлено в 19:40
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Водородный электромобиль Hyundai поразил пробегом на одном баке

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Электромобиль на водородных топливных элементах преодолел на одном баке водорода расстояние 778 км.

О этом сообщает пресс-служба компании. Французский аэронавт и филантроп Бертран Пиккар установил мировой рекорд пробега на одной заправке водородного бака 778 км.

Hyundai Nexo

Hyundai Nexo

hyundai.com

За рулем электрического Hyundai Nexo на водородных топливных элементах Пиккар совершил увлекательное путешествие от заправочной станции FaHyence во французском Саргемине неподалеку от границы с Германией до Музея авиации и космонавтики в парижском пригороде Ле-Бурже.

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Hyundai Nexo

Hyundai Nexo

hyundai.com

Теоретически рекордный заезд мог быть больше, так как на финише бортовой компьютер показал остаточный пробег 49 км. Так что можно ожидать, что в рамках следующего заезда Пиккар сможет преодолеть на одной зарядке более 800 км.

Hyundai Nexo

Hyundai Nexo

hyundai.com

Стоит отметить, что это не единственное достижение, установленное Пиккаром. Ранее он совершил первый в мире кругосветный перелет на воздушном шаре, а также первый в мире кругосветный перелет на самолете на солнечных батареях Solar Impulse. Кстати, в процессе путешествия, которое совершил Пиккар на водородном Hyundai Nexo, аналогичный автомобиль с ДВС выбросил бы в атмосферу 111,2 кг двуокиси углерода!

Hyundai Nexo

Hyundai Nexo

hyundai.com

Сегодня только три автопроизводителя серийно выпускают электромобили на водородных топливных элементах – Honda, Hyundai и Toyota. Но эксперименты продолжаются...

Как писал ранее OBOZREVATEL, украинцы продолжают скупать б/у электромобили.

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Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
Франция
Теги
Hyundai Honda Toyota электромобили новости авто
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