Водитель назвал недостатки автопилота Tesla после 12 часов за рулем

Водитель проехал 12 часов за рулем автомобиля Tesla Model 3 проехал из Сан-Франциско в Лос-Анджелес (США) и обратно на автопилоте и назвал его недостатки.

Батареи авто не хватило на все 600 км дороги в один конец. За все время зарядные станции водителю пришлось посещать дважды, пишет Naked Science.

На обратном пути в Сан-Франциско при полном заряде аккумулятора нужна была всего одна остановка. В течение 12 часов в пути водитель управлял авто лишь на несколько минут, чтобы трижды заехать на зарядные станции и объехать неизвестный мусор на дороге, что могло навредить Tesla на высокой скорости.

Отмечается, что в городах авто двигалось благодаря управлению бета-версии функции Full Self-Driving, а на трассе работал режим Autopilot.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, полицейское управление в округе Вестчестер, штат Нью-Йорк, добавило Tesla Model Y в свой автопарк.