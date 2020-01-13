Власти Одессы объявили войну зарядкам для электромобилей: что случилось

В Одессе местные власти инициировали борьбу с общественными зарядками для электромобилей. Причиной такого решения называется якобы то, что зарядки нарушают правила уличной торговли.

Об этом сообщил сооснователь компании EcoFactor Владимир Ревера в Facebook-сообществе Odessa Electrocars. В качестве доказательства своих слов он опубликовал полученное предписание от Управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей с требованием демонтировать зарядку, поскольку она установлена с нарушением Правил размещения элементов уличной торговли для осуществления предпринимательской деятельности в городе.

Предписание о демонтаже одной из зарядок

Предписание о демонтаже одной из зарядок Odessa Electrocars, Facebook

При этом, по его словам, такое предписание и другие операторы зарядных станций (и этому также есть фотоподтвеждение).

Предписание о демонтаже одной из зарядок Odessa Electrocars, Facebook

"Одесская мэрия начинает войну против электромобилей! Вчера на многих зарядных станциях в Киевском районе города появились предписания на демонтаж, причем это коснулось всех операторов. Предписания получили даже отключенные станции и личные возле подъездов жилых домов. Видимо дышать чистым воздухом вредно жителям города, заботятся о нашем здоровье. Установить зарядную станцию это колоссальный труд не считая стоимости самой станции. Недальновидность чиновников отбрасывает наш город в эру ДВС и тормозит развитие инфраструктуры, заставляет сжигать ископаемое топливо что уверенно ведет нас к глобальному потеплению. Включать мозг видимо это сложный процесс и не прописан в должностных инструкциях", - пишет Ревера.

В самом же документе отмечается, что зарядку нужно демонтировать до 18 января. В противном случае это сделают сотрудники Управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей Одесского городского совета, а все расходы, связанные с демонтажем, перевозкой и хранением чарджера, придется оплатить владельцу.

Напомним, ранее OBOZREVATEL опубликовал список самых популярных электромобилей за 2019 год.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!