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14 мая • обновлено в 16:28
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"Вечный" электромобиль из Китая выходит в продажу

6.3т
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Новый китайский электромобиль BYD Han EV готовится к продажам в Китае. Производитель уже анонсировал выход модели в Европе. Новинка получила революционную "неубиваемую" батарею.

Новейший блок состоит из литий-железофосфатных элементов (LFP). Кроме более высокой плотности в сравнении с привычными литий-ионными блоками, новая батарея надежнее защищена от ударов и воздействий высоких температур. Таким образом, в случае ДТП подобные компоненты ведут себя безопаснее и не воспламеняются. Стоит отметить и повышенный срок службы. Батарею такой технологии получил и новый немецкий электромобиль на базе ГАЗели, но его запас хода намного ниже китайской новинки.

Новый BYD Han EV с крутой батареей

Новый BYD Han EV с крутой батареей

byd.com

Новый BYD Han EV с крутой батареей

Новый BYD Han EV с крутой батареей

byd.com

BYD Han EV в базовой версии предложит 506 км пробега без подзарядки. Средний вариант рассчитан на 550 км, а топовый – на 605 км. В первых двух случаях электрокар оснащен одним электромотором спереди мощностью 222 л.с. Топовая модификация предлагает полноприводную конфигурацию с дополнительным мотором на задней оси и суммарной мощностью 494 л.с. Разгон до 100 км/ч в этом случае занимает 3,9 с.

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Новый BYD Han EV с крутой батареей

Новый BYD Han EV с крутой батареей

byd.com

По размерам новинка расположилась между Tesla Model 3 и Model S, но соперничать в основном будет с первой. Ориентировочная цена 45-55 тыс. евро. В Китае купить BYD Han EV можно будет в начале лета. В Европе модель появится немного позже.

Новый BYD Han EV с крутой батареей

Новый BYD Han EV с крутой батареей

byd.com

Новый BYD Han EV с крутой батареей

Новый BYD Han EV с крутой батареей

byd.com

Как сообщал OBOZREVATEL, новый электрический кроссовер Fisker Ocean получил невероятную модификацию для бездорожья. Примечательно, что ничего подобного у Тесла пока нет.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
BYD китайский автомобиль электромобили новые авто авто
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