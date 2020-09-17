Vanderhall готовит мини-внедорожник на электротяге

Американская компания Vanderhall Motor Works представила первую информацию о своей новой модели – компактном внедорожнике Navarro на электротяге.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Новинка открывает новую страницу в истории компании.

Vanderhall Motor Works из штата Юта занимается изготовлением легких трехколесных автомобилей с 2010 года. За это время она предложила покупателям три модели – Venice, Carmel и Edison2. Первые две оснащаются традиционными бензиновыми моторами, а последняя – двумя электромоторами, приводящими в движение передние колеса.

Vanderhall Edison2. Фото: vanderhallusa.com

Недавно компания обнародовала планы по организации производства совершенно новой модели Navarro, главным отличием которой станут… четыре колеса. Кроме того, этот автомобиль будет представлять собой легкое багги на электротяге.

Подобно другим моделям компании Navarro использует алюминиевую несущую раму и кузовные панели из композитных материалов. Новинка получит в свое распоряжение два электромотора, каждый из которых развивает мощность 52 кВт (71 л.с.). Для питания будет использоваться литий-ионная батарея энергоемкостью 28,8 кВтч. С таким арсеналом Navarro сможет преодолевать свыше 320 км.

2022 Vanderhall Navarro. Фото: vanderhallusa.com

Стоимость трехколесного двухместного Edison2 стартует с отметки $34 950. Во сколько оценят новинку – станет известно ближе к началу продаж, запланированных на середину будущего года.

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