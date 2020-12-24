В Volkswagen попрощались с электрическим e-Golf

Компания Volkswagen прекратила производство электромобиля VW e-Golf.

Об этом сообщает пресс-служба. Конвейер "Стеклянной мануфактуры" в Дрездене теперь перепрофилируют на производство нового электромобиля Volkswagen ID.3. Он использует модульную платформу MEB. До конца года будут отлажены все технологические процессы, а в январе начнется серийный выпуск ID.3.

Конвейер "Стеклянной мануфактуры" в Дрездене перепрофилируют на выпуск электромобиля VW ID.3 volkswagen-newsroom.com

Уникальный завод в Дрездене начал работу в 2001 году. Первоначально он выпускал премиальные модели концерна – Volkswagen Phaeton и Bentley Flying Spur. В марте 2017 года предприятие перепрофилировали на изготовление электрических хэтчбеков на базе модели Golf 7-го поколения. За два с половиной года на заводе в Дрездене изготовили 50401 e-Golf, а общий тираж модели за шесть лет составил 145 561 электромобилей – до минувшего лета их также выпускали на головном конвейере в Вольфсбурге.

За два с половиной года на заводе в Дрездене изготовили 50401 e-Golf volkswagen-newsroom.com

Электрический "наследник" Volkswagen ID.3 в настоящее время собирается на заводе концерна в Цвиккау, а производственный комплекс в Дрездене позволит увеличить объем производства "народных" электромобилей.

В отличии от e-Golf, электрический ID.3 использует совершенно новую платформу МЕВ volkswagen-newsroom.com

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, руководитель Volkswagen рассказал, когда беспилотные автомобили появятся в продаже, а электромобили ID.3 и ID.4 первыми в классе получат проекционные дисплеи с дополненной реальностью.