В Украине продают электромобиль, который невозможно купить

Электромобиль Skoda Vision iV – прототип эффектного кроссовера, который представили в 2019 году. Этот автомобиль сейчас продают в Украине за $61 401 или 54 200 евро (1 663 235 грн).

Кроссовер Skoda Vision iV существует в единственном экземпляре. Фото: Skoda

Объявление разместили на популярном украинском сайте по продаже автомобилей со всеми характеристиками и красивыми фото. Интересно, что кроссовер Skoda Vision iV – это концептуальный автомобиль, созданный в единственном экземпляре, который не продается ни в одной стране мира.

В первую очередь прототип появился как предвестник электромобиля Skoda Enyaq iV, который отправится на рынок в 2021 году, а премьера состоится до конца текущего года. Именно 2021-м модельным годом и отмечен электрический кроссовер Шкода, который продают в объявлении. Но называется автомобиль именно Skoda Vision iV – как и концепт, представленный в 2019 году.

Нигде в мире нельзя купить концептуальный Skoda Vision iV, в Украине – можно. Скриншот сайта auto.ria.com

Тем не менее, продавец указал, что автомобиль оснащен полноприводной силовой установкой (два мотора) мощностью 306 л.с. и батарейным блоком емкостью 83 кВтч. Эти характеристики полностью соответствуют прототипу Vision iV, но все то же самое предложит и топовый серийный Skoda Enyaq iV, который сможет проезжать до 460 км на одном заряде.

Видимо, продавец таким образом собирает предзаказы на грядущую новинку, которая наверняка будет интересна украинским покупателям. Появится ли новый электрический кроссовер Шкода на украинском рынке официально, пока не известно.

Напомним, как рассказывал OBOZREVATEL, электромобиль Tesla с помощью продвинутой системы безопасности помог найти воров, которые украли классический Porsche.