В Украине показали отечественный электрокар за $5000

Стас Сидилев Электромобили 12:17, 21.08.2020

На выставке EcoDrive TECH 2020 в Киеве показали отечественный электромобиль за $5000. Авто под названием ELMIZ mini подготовила столичная компания Электропрайд.

По информации СМИ, транспортное средство собрано из китайских комплектующих – пластиковых деталей кузова, лекгосплавных колесных дисков, литий-ионной батареи. В целом электромобиль напоминает китайские квадрицыклы.

Напомним, квадрицыклы – транспортные средства, которым разрешено находиться на дорогах общего пользования, но к ним не применяются требования безопасности для автомобилей. ELMIZ mini достигает 2,4 м в длину, а ширина равна 0,9 м.

ELMIZ mini получился очень компактным.
Фото: Facebook Вадима Игнатова

По предварительным данным, ТС способно набирать 60 км/ч. Запас хода составляет 120 км. Производитель также планирует разработать полноценный автомобиль и компактный электрический грузовик.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о необычном китайском электромобиле, который удивил своим функционалом.

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