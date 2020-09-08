В Украине начались переговоры о производстве электромобилей Volkswagen
Закарпатский завод "Еврокар", который отвечает за локализованную сборку автомобилей Skoda для украинского рынка, начал переговоры с Volkswagen Group о производстве электромобилей.
Об этом сообщил народный депутат Роберт Горват в Facebook. По его информации, предприятие в Закарпатье уже работает над тем, чтобы организовать производство электрокаров на заводе "Еврокар". Этому могут поспособствовать законопроекты 3476 и 3477.
Законопроекты предполагают льготное налогообложение для предприятий, производящих (для продажи) и закупающих (для производственного процесса) электромоторы, батареи и прочее оборудование. Также речь идет об освобождении от налогов с прибыли на продаже электромобилей.
Эти меры могут привлечь зарубежные компании для локализации производства и сборки электрического транспорта на территории Украины, а также дать стимул отечественным автомобильным компаниям.
Возвращаясь непосредственно к "Еврокара", переговоры могут касаться как электрических моделей Volkswagen (ID.3 и ID.4), так и Skoda – например, представленный совсем недавно кроссовер Enyaq iV.
Ранее OBOZREVATEL сообщал о падении спроса на электрокары в Украине: в августе статистика просела как в сравнении с прошлым годом, так и в сравнении с июлем 2020-го.