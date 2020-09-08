В Украине начались переговоры о производстве электромобилей Volkswagen

Закарпатский завод Еврокар, который отвечает за локализованную сборку автомобилей Skoda для украинского рынка, начал переговоры с Volkswagen Group о производстве электромобилей.

Об этом сообщил народный депутат Роберт Горват в Facebook. По его информации, предприятие в Закарпатье уже работает над тем, чтобы организовать производство электрокаров на заводе Еврокар. Этому могут поспособствовать законопроекты 3476 и 3477.

Народный депутат сообщил о перспективах производства VW в Украине. Facebook Роберта Горвата

Законопроекты предполагают льготное налогообложение для предприятий, производящих (для продажи) и закупающих (для производственного процесса) электромоторы, батареи и прочее оборудование. Также речь идет об освобождении от налогов с прибыли на продаже элеткромобилей.

VW ID.3 может прописаться на закарпатском заводе Еврокар. Фото: Volkswagen

Эти меры могут привлечь зарубежные компании для локализации производства и сборки электрического транспорта на территории Украины, а также дать стимул отечественным автомобильным компаниям.

Возвращаясь непосредственно к Еврокар, переговоры могут касаться как электрических моделей Volkswagen (ID.3 и ID.4), так и Skoda – например, представленный совсем недавно кроссовер Enyaq iV.

Электромобиль Skoda Enyaq iV – еще один кандидат на производство в Украине. Фото: Skoda

Ранее OBOZREVATEL сообщал о падении спроса на электрокары в Украине: в августе статистика просела как в сравнении с прошлым годом, так и в сравнении с июлем 2020-го.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!