В Украине начали выдавать номера для электромобилей: как они выглядят

В сети появились "живые" фото номерных знаков для электромобилей. Это специальные зеленые госзнаки, которые ввели в Украине в рамках ранее принятого закона №10405, направленного на развития электротранспорта в стране. Данный закон вступил в силу в начале текущего года.

Снимки спецномеров для электромобилей разместил основатель Facebook-сообщества Electrocars Club Ukraine Геннадий Мудрицкий, который стал один из первых обладателей таких табличек.

Номера для электромобилей - так они выглядят вживую. Скриншот публикации

Как видно на фото, вживую "зеленые" номера не буквально. Если на презентационных фото такие номера имели ярко выраженные зеленые надписи, то вживую они исполнены в не таком броском, темно-зеленом цвете.

Еще одна особенность – у номеров для электромобилей используются символы не только на кириллице, но и латинице (в данном случае номер номер заканчивается буквами "ZA").

Номера для электромобилей (обычные). Фото: autogeek.com.ua

При этом для электромобилей, работающих в такси, были введены свои номера – надписи также делаются темно-зелеными, однако вместо белого фона используется желтый фон. Кроме того, у них своя серия, которая обозначается буквосочетанием TV, TW, TY и TZ.

Номера для электромобилей (такси). Фото: autogeek.com.ua

Напомним, ранее в МВД назвали количество электромобилей, которые ездят по дорогам Украины.