В США и Европе стартовали продажи гиперкара Aspark Owl

Японская компания Aspark начала официальные продажи своего электрического гиперкара Aspark Owl, а также открыла в Осаке свой первый шоу-рум.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Основанная в 2005 году компания Aspark занимается разработками в различных высокотехнологичных областях, в том числе химической промышленности, создании программного обеспечения, медицине и промышленной электроники.

В 2014 году стартовал новый проект по созданию электрического суперкара, получившего название Owl. В 2017 году прототип модели дебютировал на автошоу во Франкфурте. За последние три года компания медленно, но уверенно работала над реализацией проекта.

В основе конструкции Owl лежит двухместный карбоновый монокок. Внешние кузовные панели также выполнены из углеволокна, в результате чего все машины всего 1900 кг.

В движение спорткар приводят четыре электромотора суммарной мощностью 2012 л.с., а гигантский крутящий момент в 2000 Нм доступен сразу после старта. Питание для электромоторов обеспечивает батарея емкостью 64 кВтч, а тяговая сеть машины использует напряжение 800В, как у Porsche Taycan.

По данным производителя, запас хода по устаревшему циклу NEDC достигает 450 км, то есть в реальных условиях он будет примерно на 30% меньше – порядка 300-320 км. Максимальная скорость купе достигает 400 км/ч, а на разгон до 100 км/ч машине требуется всего 1,89 с.

Aspark Owl получил двухрычажную спортивную подвеску с гидравлической системой регулировки дорожного просвета, которая может изменять его принудительно или автоматически в диапазоне от 80 до 160 мм. Держать гиперкар под контролем помогут карбоно-керамические тормоза с 10-поршневыми механизмами спереди и 4-поршневыми – сзади, а также система стабилизации и активное заднее антикрыло, которое автоматически поднимается на скорости 150 км/ч.

Стоимость электрического суперкара из Японии достигает не менее внушительной суммы в 2,9 млн евро. Производство модели организовано в итальянском Турине компанией Manifattura Automobili Torino. Всего планируется изготовить 50 экземпляров Aspark Owl.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, дизайнер Кендрим Таки из Албании готовит суперкар, а Jaguar представил электрический гиперкар Vision GT SV