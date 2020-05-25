В сети показали странную Tesla, которой не существует

Tesla создала не так много моделей, чтобы мы могли в них заблудиться. Но в сети показали фото электромобиля, которого нет в модельной линейке Tesla. В основе мы видим Model X.

Хоть Tesla Model X и называют кроссовером (даже полный привод есть), для бездорожья этот электромобиль совершенно не годится. Главные проблемы – неподходящая геометрическая проходимость и слишком маленький дорожный просвет. Но как минивэн электрокар зарекомендовал себя неплохо.

Именно поэтому покупатели в основном используют Тесла Модел Х как дорогой семейный автомобиль. Значит, машине можно добавить еще больше практичности. И назвать Model XL.

Tesla Model XL от Drivable Designs drivabledesigns.wordpress.com

Tesla Model XL от Drivable Designs drivabledesigns.wordpress.com

Авторы этих изображений из Drivable Designs сделали кузов длиннее, а крышу – выше. Также в автомобиле появился более вместительный багажник. В то же время, от дорогих и бесполезных задних дверей в стиле крыла сокола отказались, а вместо них показали два варианта – классические или сдвижные двери. Очень практично.

Tesla Model XL от Drivable Designs drivabledesigns.wordpress.com

Tesla Model XL от Drivable Designs drivabledesigns.wordpress.com

Интересно, что в итоге такой электрический минивэн Tesla выглядит аккуратно и вполне сбалансированно. Может ли что-нибудь подобное появиться в модельном ряду американской компании? Такая вероятность существует. Но в первую очередь Tesla озадачена проблемами с компактным кроссовером Model Y, производство которого только начала осваивать.

Грузовик Tesla Semi tesla.com

Электропикап Tesla Cybertruck tesla.com

Далее на горизонте – пикап Cybertruck, электрический грузовик Tesla Semi и спортивный Roadster, которые вообще неизвестно когда появятся. Сперва в серийное производство должны отправиться эти модели.

OBOZREVATEL ранее рассказывал о новых взглядах Volvo на автомобильный мир в целом после пандемии и на электромобили в частности.