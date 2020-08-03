В России создали опасный электромобиль за $6000. Фото

Бюджетный электромобиль Zetta – новое российское авто, которое пытаются отправить в производство на протяжении нескольких лет. Очередной дедлайн – конец 2020 года.

По информации Drom, Zetta относится к категории квадрициклов, что позволяет транспортному средству игнорировать требования безопасности для автомобилей. При этом новинка способна разгоняться до 120 км/ч.

Также интересно, что для квадрициклов предусмотрена максимальная мощность 15 кВт, в то время как отдача силовой установки российского электромобиля составляет 72 кВт или 98 л.с.

Производство Zetta планируют начать до конца 2020 года. Фото: drom.ru

Также новый электрокар оснащен батарейным блоком емкостью 10 кВтч с предполагаемым запасом хода в 200 км. Продавать автомобиль планируют по цене $6000.

Салон Zetta за $6000. Фото: drom.ru

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