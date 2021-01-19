В Rolls-Royce готовят первый серийный электромобиль

В британской компании Rolls Royce ведут работу над первым в истории марки серийным электромобилем и уже придумали ему имя Silent Shadow (англ. "Безмолвная тень").

Об этом сообщает Autocar. Как и в случае с кроссоверами, скоро в мире не останется ни одного автомобильного бренда, который не имеет в своем портфолио электромобиля. С задачей по созданию первого в своей истории кроссовера в компании Rolls Royce прекрасно справились. Следующим на очереди станет электромобиль, имя для которого запатентовали осенью прошлого года.

Rolls Royce ведут работу над первым в истории марки серийном электромобилем и уже придумали ему имя – Silent Shadow rolls-roycemotorcars.com

Несколько месяцев назад руководитель Rolls-Royce Торстен Мюллер-Отвос рассказал в одном из интервью, что в компании сворачивают работы над гибридными проектами и сконцентрируют свои усилия исключительно на электромобиле.

По данным Autocar, прототип новинки проходит испытания в исследовательском центре концерна BMW. Однако, используемый седан Phantom выступает только в качестве "мула", а Silent Shadow будет совершенно новой моделью с собственным дизайном. Одним из источников вдохновения для стилистов компании является футуристический концепт 103EX, показанный в 2016 году.

Футуристический концепт Rolls-Royce 103EX представили в 2016 году rolls-roycemotorcars.com

Ожидается, что в конструкции электромобиля Rolls Royce будут использоваться компоненты BMW, которая уже имеет в своей линейке несколько EV, а также ведет параллельную работу над своим флагманским электромобилем i7, который станет одной из версий седана 7 Series нового поколения. Автомобили будут построены на разных платформах: i7 получит "бмвэшную" архитектуру CLAR, а Rolls Royce будет использовать собственную алюминиевую пространственную конструкцию. Общими станут электрические компоненты – электродвигатели, батареи и элементы ходовой части.

Помимо проекта Silent Shadow ведется работа над созданием полностью электрической версии модели Cullinan rolls-roycemotorcars.com

Rolls Royce ведет разработку как задне- так и полноприводной версий новинки. Ожидается, что автомобиль получит батарею энергоемкостью 100 кВт, а запас хода составить не менее 500 км.

Помимо проекта Silent Shadow, который презентуют до конца нынешнего года, разрабатывается полностью электрическая версия модели Cullinan, для которой могут быть адаптированы отдельные элементы электрического BMW iX.

Напомним, что работу над собственным электрокаром британцы ведут уже достаточно давно. В 2011 году на автошоу в Женеве компания презентовала концептуальный Rolls-Royce 102EX, созданный на базе седана Phantom.

В 2011 году на автошоу в Женеве компания презентовала концептуальный Rolls-Royce 102EX rolls-roycemotorcars.com

Роскошный автомобиль имел в своем арсенале 2 электромотора суммарной мощностью 394 л.с. и батарею емкостью 71 кВтч, обеспечивающую запас хода до 200 км. За 10 лет технологии шагнули далеко вперед, так что у серийного RR Silent Shadow технические характеристики будут гораздо более впечатляющими.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Rolls-Royce презентовала удлиненній Ghost, а также зашифровал тайное послание в автомобиле Wraith Kryptos.