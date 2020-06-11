В Одессе нашли элитные электромобили за 200 000 евро

Новейший электромобиль Porsche Taycan уже катается по украинским дорогам. Жители и гости Одессы могут наблюдать как минимум два таких электрокара, стоимость каждого с учетом опций может превышать 200 000 евро.

Новый Порше Тайкан относится к сегменту премиальных электромобилей. Ближайший соперник новинки – Tesla Model S, которая, тем не менее, оказывается до двух раз дешевле. Фото двух электрокаров Porsche Taycan показали в Instagram odessa_cars_power.

Новый Porsche Taycan в Одессе Instagram odessa_cars_power

Новый Porsche Taycan в Одессе Instagram odessa_cars_power

Запас хода Porsche Taycan на одной зарядке достигает 400 км. Наиболее мощная модификация автомобиля предлагает отдачу более 700 л.с. и разгоняется до 100 км/ч менее чем за 3 секунды.

Porsche Taycan Porsche

Салон Porsche Taycan Porsche

Porsche Taycan Porsche

Напомним, OBOZREVATEL ранее сообщал о революционной батарее для электромобилей, которая способна выдержать 2 000 000 км пробега.