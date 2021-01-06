В Норвегии достигли рекордных продаж электромобилей и гибридов

В Норвегии подвели итоги 2020 года по количеству регистраций новых автомобилей. Оказалось, что рыночная доля электромобилей и гибридов в стране достигла рекордного показателя 74,8%.

Об этом сообщает портал Insideevs. Пока европейские автопроизводители высказывают свои сомнения относительно экологических инициатив Еврокомиссии, жители Норвегии личным примером доказывают, что отказаться от автомобилей с ДВС – реально.

Динамика продаж электромобилей и гибридов в Норвегии с 2014 по 2020 год insideevs.com

По итогам 2020 года в Норвегии было продано 76800 электромобилей, что на 27% превышает показатели 2019 года, а рыночная доля EV достигла 54,3%. Продажи гибридных моделей PHEV увеличились вдвое, а доля рынка составила 20,4%. Таким образом суммарно было реализовано 105704 новых "зеленых" авто, что на 33% больше, чем годом ранее, а их доля на рынке достигла рекордного за всю историю показателя 74,8%.

Audi e-tron стал самым продаваемым электромобилем в Норвегии, обогнав Tesla Model 3 и VW ID.3

ТОП-3 самых продаваемых электромобилей года в Норвегии возглавил… нет, не Tesla Model 3 (7770 экз.), и даже не VW ID.3 (7754 экз.), а кроссовер Audi e-tron, которых было реализовано 9227 авто.

Для сравнения, в прошлом году в Украине было продано 85,5 тысяч новых автомобилей, из которых около 600 – новые электромобили. Кроме того, 92% всех продаж электромобилей в нашей стране составляют б/у машины.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания MG готовит спортивный электрокар, а Хенрик Фискер показал новый электрический пикап Fisker.