В Китае создали соперника Skoda Octavia с электромотором. Фото

Skoda Octavia, как один из наиболее популярных автомобилей среднего класса, никому не дает покоя. Китайский концерн SAIC подготовил своего соперника в лице нового Roewe i6.

Как всегда, изображения просочились благодаря Министерству промышленности КНР. Как выяснил OBOZREVATEL, обновленный седан Roewe i6 поборется за широкую аудиторию покупателей. В этом помогут не только стандартная бензиновая модификация, но и гибрид на пару с электромобилем.

Новый Roewe i6 поборется за покупателей Шкода Октавия Министерство промышленности КНР

В первых двух случаях автомобиль длиной 4722 мм с колесной базой в 2715 мм оснащен бензиновым 1,5-литровым четырехцилиндровым турбомотором на 173 л.с. Но гибридный Roewe ei6 также оборудован электромотором, благодаря которому общая отдача силовой установки возрастает до нескромных 305 л.с.

Внешне гибридный Roewe ei6 отличается от стандартной модели шильдиком на багажнике Министерство промышленности КНР

В полностью электрическом Roewe Ei6, конечно, бензинового ДВС нет. Единственный его электромотор развивает 184 л.с. Запас хода, по заявлению компании, составляет немногим более 600 км. Эта цифра приведена в соответствии с сертификатом NEDC, который давно устарел и в цивилизованном мире уже не используется.

Новый электромобиль Roewe Ei6 спереди отличается другим оформлением roewe.com.cn

Электрический Roewe Ei6 roewe.com.cn

Однако эта система позволяет рассчитать запас хода максимально щадящим способом. Благодаря этому показатели получаются более чем оптимистичные. В реальности же новый китайский электромобиль на одной зарядке сумеет преодолеть в 1,5-2 раза меньше.

Новая Skoda Octvia многим покупателям покажется привлекательнее skoda-auto.com

Напомним, что ранее OBOZREVATEL сообщал о новом электромобиле Hyundai, который удивил своим необычным дизайном.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал