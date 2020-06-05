В Китае решили главную проблему электромобилей

Стас Сидилев Электромобили 14:20, 5.06.2020

Китайские электромобили больше не нуждаются в длительной зарядке. Компания Nio решила эту проблему с помощью замены батареи – необычной услугой воспользовались полмиллиона раз.

Долгую зарядку считают таким же сдерживающим фактором, как и ограниченный запас хода электромобилей. Поэтому экспресс-замена батареи (полностью разряженную на блок с 100% заряда) на специальных станциях кажется разумной альтернативой.

Электромобили Nio больше не нуждаются в зарядке
Nio

В разное время европейские производители предлагали внедрить такую систему, но широкого распространения она не нашла. Теперь китайские владельцы электромобилей Nio заменили в своих машинах батареи около 500 000 раз! После автоматизированной процедуры, которая занимает несколько минут, никто не захочет возвращаться к многочасовой зарядке.

Напомним, как сообщал OBOZREVATEL, Лада Приора превратилась в электрического паука и теперь вместо колес передвигается на огромных лапах.

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