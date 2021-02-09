В Китае представили конкурента "фордовскому" Mustang Mach-e

На китайском рынке представлен новый электрический кроссовер Roewe Marvel R.

Об этом сообщает портал Autohome. Китайский концерн SAIC презентовал электрический кроссовер Marvel R, который будет выпускаться под суббрендом R, специально предназначенном для электромобилей марки Roewe.

Marvel R будет выпускаться под суббрендом R, специально предназначенном для электромобилей марки Roewe autohome.com.cn

Новинка создана на базе кроссовера Marvel-X, показанного в 2018 году. Кроссовер длиной 4,7 м отличается от своего родственника с ДВС иным дизайном с оригинальной LED-светотехникой и стильными 19-дюймовыми дисками. Основные фары расположены в бампере, а вместо облицовки радиатора установлена обтекаемая панель.

Родственная модель Marvel-X оснащается ДВС autohome.com.cn

Базовая заднеприводная версия оснащена одним электродвигателем мощностью 186 л.с. и моментом 410 Нм. Разгон до "сотни" занимает 7,9 с. У полноприводной модификации ему в пару добавили мотор мощностью 116 л.с. и моментом 255 Нм. Суммарная отдача силового агрегата достигает 302 л.с. и 665 Нм.

Базовая заднеприводная версия оснащена одним электродвигатель мощностью 186 л.с. и моментом 410 Нм autohome.com.cn

До "сотни" Marvel R ускоряется за 4,8 с. Обе версии оснащены тяговой батареей энергоемкостью 70 кВтч, которая обеспечивает запас хода 505 и 460 км соответственно.

У полноприводной модификации суммарная отдача силового агрегата достигает 302 л.с. и 665 Нм. autohome.com.cn

В салоне расположен большой наклонный сенсорный экран диагональю 19,4 дюйма на базе ОС Zebra, поддержкой 5G, голосовым управлением и обновлением по "воздуху".

В салоне расположен большой наклонный сенсорный экран диагональю 19,4 дюйма autohome.com.cn

За моноприводную версию Roewe Marvel R просят от $34 тысяч, а полноприводный кроссовер обойдется минимум в $40 тысяч.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, концерн SAIC запустил новый бренд Intelligence in Motion, а также представил новый кроссовер MG ZS.