В Иране создали новый электромобиль, но Tesla может не волноваться

На рынок бюджетных электромобилей спешит очередная новинка. Iran Khodro Runna Electric готовится удивлять, если, конечно, сумеете запомнить название. Но купить эту машину не получится.

Седан Peugeot 206, который появился почти 15 лет назад, послужил основой для Iran Khodro Runna. Теперь на базе этой модели создали экологичную новинку с приставкой Electric. Внешне от бензинового брата новый электрокар ничем не отличается. Значит, пора изучить техническую часть.

Новый электромобиль Iran Khodro уже готов ikco.ir

Под капотом – 122-сильный электромотор с крутящим моментом 220 Нм. Батарейный блок на 30 кВтч обеспечивает 220 км запаса хода после полной зарядки. Разумеется, методика подсчета неизвестна.

Характеристики Iran Khodro Runna Electric кажутся приемлемыми для дешевого EV ikco.ir

Без двигателя и КПП Iran Khodro стал легче, но с установленными электромотором и батарейным блоком бюджетный электромобиль в целом на 100 кг тяжелее в сравнении с моделью на ДВС.

Iran Khodro Runna с ДВС выглядит так же, как и новый электромобиль ikco.ir

В общем и целом, таким глыбам электромобильного мира как Tesla переживать точно не стоит. К тому же, новый Iran Khodro Runna Electric, скорее всего, останется продуктом исключительно для внутреннего потребления. Серийное производство запланировано на 2022 год.

Iran Runna базируется на Пежо 206 седан peugeot.com

Ранее в Иране уже предпринимались попытки создать электромобиль. В 2019 году свой электрический седан на базе серийной модели Saina показала компания SAIPA. Автомобиль оснастили 90-сильным (68 кВт) электромотором и литий-ионной батареей емкостью 28 кВтч.

Экспериментальный образец электрического седана SAIPA Saina EV saipa.ir

Был еще такой – Iran Khodro Samand ikco.ir

Ранее OBOZREVATEL сообщал о Tesla Cybertruck, который превратили в полицейский автомобиль, такси, скорую помощь и еще много чего интересного.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!