В Беларуси создали электрический пикап Academic Electro

На открывшейся в Минске выставке, приуроченной ко Дню белорусской науки, был представлен образец электромобиля Academic Electro.

Об этом сообщает агентство БЕЛТА. Компактный пикап предназначен для перевозок по закрытым территориям без выезда на дороги общего пользования. Каркасно-панельный тип кузова позволяет производить электромобиль мелкими сериями с учетом потребностей заказчика.

Academic Electro разработан на базе автомобиля Geely oim.by

Перспективная новинка разработана Объединенным институтом машиностроения НАН Беларуси. Первый экспериментальный образец разработан на базе автомобиля Geely и является тестовым "мулом" для испытаний различных узлов и агрегатов. Электромобиль оснащен 80-сильным (58,6 кВт) двигателем, питание для которого обеспечивает батарея емкостью 20 кВтч.

Салон предназначен для водителя и единственного пассажира 5koleso.ru

В багажном отделении можно перевозить до 350 кг грузов 5koleso.ru

Машина способна преодолеть до 150 км со скоростью до 50 км/ч. Салон предназначен для водителя и единственного пассажира, а в багажном отделении можно перевозить до 350 кг грузов. Пикап имеет компактные размеры (Д/Ш/В – 3710/1657/1575 мм), а его масса достигает 1600 кг.

Минивен Joylong может получить электрическую версию . joylong.net

Кроме того, в НИЦ ведутся работы над созданием электрической версии минивена в кооперации с китайской компанией Joylong. В планах организовать совместное производство машины с использованием машинокомплектов из Китая и белоруской "начинки".

Вместе с МАЗом разрабатывается электрогрузовик МАЗ 4381 EE oim.by

Также у института есть и другие проекты. Например, вместе с МАЗом разрабатывается электрогрузовик МАЗ 4381 EE, который будет оснащен разработанной в институте электрической силовой установкой. А совместно с МТЗ создан электрический комбайн для заливки льда на катках. В этом году планируется выпуск первой серийной партии этих машин.

Совместно с МТЗ создан электрический комбайн для заливки льда на катках mtz.by

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Великобритании сделали тюнинг для электрического кроссовера Ford Mustang Mach-e, а Tesla научили самостоятельно включать задний ход.