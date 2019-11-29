Уловка не удалась: в закамуфлированном Opel узнали электрический Volkswagen

Компания Volkswagen заканчивает дорожные тесты электрического кроссовера ID.4.

Как стало известно OBOZREVATEL, в начале будущего года компания Volkswagen представит мировой общественности новый кроссовер VW ID.4 на электротяге. Новинка станет вторым представителем семейства ID.

Электрический кроссовер Volkswagen ID.4 carscoops.com

В настоящее время компания проводит финальные дорожные испытания новинки. Причем, испытатели подошли к вопросу с изрядной долей юмора, установив на машине декоративные элементы от кроссовера Opel. Однако, профессиональных фотошпионов не обманешь! Уловка не удалась…

Электрический кроссовер Volkswagen ID.4 carscoops.com

Новый электрический кроссовер VW ID.4 использует модульную платформу MEB, которая уже нашла свое применение в хэтчбеке ID.3. По сравнению с родственником, новинка будет крупнее и вместительнее. По предварительным данным длина модели будет достигать 4,6 м.

Таким образом ID.4 займет место между Tiguan и более крупным Tiguan Allspace, но при этом будет отличаться от обоих большей колесной базой и более просторным салоном.

Электрический кроссовер Volkswagen ID.4 carscoops.com

Электрический кроссовер Volkswagen ID.4 carscoops.com

По сравнению с хэтчбеком ID.3, кроссовер VW ID.4 получит систему полного привода и второй электромотор, а суммарная мощность новинки составит 306 лошадиных сил. Спереди на автомобиле будет расположен 80-киловаттный двигатель, а сзади – мощностью 150 кВт.

Электрический кроссовер Volkswagen ID.4 carscoops.com

Ожидается, что для VW ID.4 будут доступны несколько вариантов батареи енергоемкостью 45, 58 и 77 кВт-ч. В зависимости от этого запас хода составит 330, 420 или 550 км. Новинка поступит в продаже в Европе в будущем году, а с 2022 года ее производство будет организовано в США.

Электрический кроссовер Volkswagen ID.4 carscoops.com

Как писал ранее OBOZREVATEL, Volkswagen представил восьмое поколение своего бестселлера Golf.

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