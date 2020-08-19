Украинцы представили электрический мотоцикл-внедорожник

Украинская компания Delfast представила электрический мотоцикл Cross Dirt. Транспортное средство подготовили для скоростных заездов по бездорожью.

По информации First Gear, продукция компании Delfast хорошо известна в Европе и Америке (и даже используется мексиканской полицией). Теперь электробайк Cross Dirt можно купить и в Украине.

В стандартной модификации кроссовый мотоцикл оснащен батареей на 1920 ампер, с ним байк может преодолеть 120 км. За 339 евро можно установить более крупный блок на 2760 ампер, который обеспечивает запас хода на уровне 280 км.

Базовая стоимость составляет 4699 евро, но для тех, кто успеет заказать электробайк до конца августа, цена составит 3699 евро.

Покупатели смогут выбрать для Delfast Cross Dirt батарею. Фото: firstgear.ua

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