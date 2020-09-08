Украинцы перестали интересоваться электромобилями

Спрос на электромобили в Украине падает.
В августе 2020 года украинцы купили 647 электромобилей. Из этого количества легковыми электрокарами оказались 625 авто, а 22 – коммерческими.
По данным Укравтопрома, всего за восемь месяцев 2020 года украинские автомобилисты пополнили парк электрокаров 4962 транспортными средствами.
Непосредственно августовский спрос оказался на 11% ниже в случае с легковыми электрокарами относительно прошлого года и на 61% ниже для коммерческого транспорта. Если сравнивать с июлем 2020, продажи снизились на 18% и 33% соответственно.
Nissan Leaf (147 шт.)
Tesla Model 3 (98 шт.)
Tesla Model S (66 шт.)
Fiat 500e (50 шт.)
Tesla Model X (35 шт.)
Hyundai Ioniq (33 шт.)
Chevrolet Bolt (32 шт.)
BMW i3 (24 шт.)
Volkswagen e-Golf (23 шт.)
Mercedes B-class Electric Drive (22 шт.)
Hyundai Ioniq вошел в десятку наиболее популярных электрокаров в Украине. Фото: autocentre.ua
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