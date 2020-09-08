Украинцы перестали интересоваться электромобилями

Спрос на электромобили в Украине падает.

В августе 2020 года украинцы купили 647 электромобилей. Из этого количества легковыми электрокарами оказались 625 авто, а 22 – коммерческими.

По данным Укравтопрома, всего за восемь месяцев 2020 года украинские автомобилисты пополнили парк электрокаров 4962 транспортными средствами.

Непосредственно августовский спрос оказался на 11% ниже в случае с легковыми электрокарами относительно прошлого года и на 61% ниже для коммерческого транспорта. Если сравнивать с июлем 2020, продажи снизились на 18% и 33% соответственно.

Самые популярные электромобили в Украине в августе:

Nissan Leaf (147 шт.) Tesla Model 3 (98 шт.) Tesla Model S (66 шт.) Fiat 500e (50 шт.) Tesla Model X (35 шт.) Hyundai Ioniq (33 шт.) Chevrolet Bolt (32 шт.) BMW i3 (24 шт.) Volkswagen e-Golf (23 шт.) Mercedes B-class Electric Drive (22 шт.)

Hyundai Ioniq вошел в десятку наиболее популярных электрокаров в Украине. Фото: autocentre.ua

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