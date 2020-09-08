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Украинцы перестали интересоваться электромобилями

Стас Сидилев
Стас Сидилев
Электромобили
5,5 т.
Спрос на электромобили в Украине падает

Спрос на электромобили в Украине падает.

В августе 2020 года украинцы купили 647 электромобилей. Из этого количества легковыми электрокарами оказались 625 авто, а 22 – коммерческими.

По данным Укравтопрома, всего за восемь месяцев 2020 года украинские автомобилисты пополнили парк электрокаров 4962 транспортными средствами.

Непосредственно августовский спрос оказался на 11% ниже в случае с легковыми электрокарами относительно прошлого года и на 61% ниже для коммерческого транспорта. Если сравнивать с июлем 2020, продажи снизились на 18% и 33% соответственно.

Самые популярные электромобили в Украине в августе:

  1. Nissan Leaf (147 шт.)

  2. Tesla Model 3 (98 шт.)

  3. Tesla Model S (66 шт.)

  4. Fiat 500e (50 шт.)

  5. Tesla Model X (35 шт.)

  6. Hyundai Ioniq (33 шт.)

  7. Chevrolet Bolt (32 шт.)

  8. BMW i3 (24 шт.)

  9. Volkswagen e-Golf (23 шт.)

  10. Mercedes B-class Electric Drive (22 шт.)

Hyundai Ioniq вошел в десятку наиболее популярных электрокаров в Украине.

Hyundai Ioniq вошел в десятку наиболее популярных электрокаров в Украине. Фото: autocentre.ua

Как рассказывал OBOZREVATEL, Porsche переманил 400 сотрудников Audi для производства своего нового электромобиля.

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