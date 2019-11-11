Украинцы массово скупают б/у электромобили

За 10 месяцев 2019 года украинцы приобрели и поставили на учет 6247 электромобилей.

Об этом сообщает Укравтопром. По данным Ассоциации автопроизводителей Украины в нашей стране наблюдается серьезный рост продаж машин на электротяге.

Nissan Leaf nissan.com

За десять месяцев текущего года в Украине было зарегистрировано 5789 легковых и 458 легких коммерческих электромобилей. В итоге, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост легковых EV составил 37%, а коммерческих моделей – почти в два раза.

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Статистика свидетельствует, что парк коммерческих электромобилей пополняется на 96% за счет б/у машин. Бестселлерами в этой категории стали Renault Kangoo Z.E. – 420 шт. (403 б/у и 17 новых), Nissan e-NV200 – 21 шт. (20 б/у и 1 новая).

Renault Kangoo Express Z.E. renault.com

Nissan e-NV 200 nissan.com

Среди легковых электромобилей также преобладают подержанные модели – из 5789 машин, зарегистрированных с начала года, только 498 – новые. Хитом продаж остается Nissan Leaf, который приобрели в количестве 2763 экземпляров. Второй любимец украинцев – Tesla Model S с результатом 489 авто. В Топ-5 легковушек на электротяге вошли: BMW i3 – 297 шт.; Volkswagen е-Golf – 279 шт.; FIAT 500е – 253 шт.

Tesla Model S tesla.com

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