Украинский электромобиль CoolOn впервые показался на живых фото

Украинский стартап Murmuration Technology показал первые "живые" фото своего электрического фургона CoolOn, анонсированного в апреле этого года. Соответствующие снимки компания опубликовала на своей странице в соцсети Facebook.

На фотографиях показан процесс строительства машины. Как видно, для электромобиля CoolOn уже готово полноценное шасси и каркас кабины. Недавно на авто также установили тестовую батарею Тесла, а со временем ее заменят на аккумулятор собственного производства.

Украинский электромобиль CoolOn находится на этапе строительства. Фото: facebook.com/CoolOnEV

Cейчас автомобиль приближается к средней стадии строительства.

Украинский электромобиль CoolOn находится на этапе строительства. Фото: facebook.com/CoolOnEV

Украинский электромобиль CoolOn находится на этапе строительства. Фото: facebook.com/CoolOnEV

Украинский электромобиль CoolOn находится на этапе строительства. Фото: facebook.com/CoolOnEV

Украинский электромобиль CoolOn находится на этапе строительства. Фото: facebook.com/CoolOnEV

Украинский электромобиль CoolOn находится на этапе строительства. Фото: facebook.com/CoolOnEV

Отметим, что об электрическом фургоне CoolOn отечественного производства стало известно в начале года. Автомобиль представляет собой городской коммерческий электромобиль, его габариты составляют 5000 х 1700 х 2100 мм. Кузов у машины модульный: он может быть как обычным грузовиком, так и спецтехникой (из него можно будет сделать манипулятор, вышку для ремонта, водовоз и т.п., установив соответствующее оборудование).

Электромобиль CoolOn: ранние изображения Фото: facebook.com/CoolOnEV

Электромобиль CoolOn: ранние изображения Фото: facebook.com/CoolOnEV

По части техники ожидается, что CoolOn получит литиевую батарею емкостью 40 кВтч, которой будет хватать на 200 км пробега (одна размер АКБ можно будет увеличить или уменьшить за счет универсальности платформы). Также автомобиль оснастят электромотором собственной разработки (мощность – от 30 до 80 кВт), привод будет передним или полным.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине показали электрический мотоцикл-внедорожник местного производства.