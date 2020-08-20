Украинец выставил на продажу самый необычный электрокар

Электромобили в Украине становятся все популярнее. Но умелец силами своей компании Avtoproject создает самые необыкновенные транспортные средства.

Так, по информации First Gear, сейчас на продажу выставили копию британского Morgan начала ХХ века. Автомобиль отличается классическим дизайном и традиционной для знаменитой компании трехколесной компоновкой.

Также машину отличает белый цвет кузова и покрышек – выглядит элегантно. В движение реплику приводит киловаттный электромотор. С его помощью можно набрать скорость 25 км/ч. За машину просят 135 000 грн.

Автомобиль также существует в черном цвете. Фото: firstgear.ua

Компания Avtoproject создает разные вариации модели. Фото: firstgear.ua

Напомним, как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине представили электрический мотоцикл для бездорожья с запасом хода под 300 км.