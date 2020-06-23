Украинец создал электромобиль своими руками из пианино
Как сообщил в Facebook Alexandr Barsukov, во время путешествия через Николаевскую область он познакомился с создателем собственного электромобиля в городе Баштанка.
Разговор завязался на зарядной станции для электромобилей, где автор публикации "заправлял" Nissan Leaf. 73-летний местный физик поинтересовался техническими подробностями электрокара. Оказалось, что он разработал собственный автомобиль на электротяге.
Кузов выполнен из деталей корпуса пианино, колеса транспортному средству достались от мопеда. Интересно, что в машине сразу два электромотора, но нет рулевого колеса – его функцию выполняет джойстик между креслами, который к тому же отвечает за ускорение и замедление.
Автомобиль в целом выглядит хорошо и чем-то даже напоминает старый внедорожник Citroen Mehari. Но в сравнении с другими транспортными средствами украинский электромобиль очень мал и кажется игрушечным. Возможно, потому, что Богдан Липчук построил его для своих внуков.
Напомним, OBOZREVATEL ранее рассказывал о наиболее популярных электромобилях, которые выбирают украинцы.