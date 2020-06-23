Украинец создал электромобиль своими руками из пианино

Как сообщил в Facebook Alexandr Barsukov, во время путешествия через Николаевскую область он познакомился с создателем собственного электромобиля в городе Баштанка.

Разговор завязался на зарядной станции для электромобилей, где автор публикации "заправлял" Nissan Leaf. 73-летний местный физик поинтересовался техническими подробностями электрокара. Оказалось, что он разработал собственный автомобиль на электротяге.

Украинский элеткрокар выглядит забавно на фоне Nissan Leaf. Скриншот видео

Кузов выполнен из деталей корпуса пианино, колеса транспортному средству достались от мопеда. Интересно, что в машине сразу два электромотора, но нет рулевого колеса – его функцию выполняет джойстик между креслами, который к тому же отвечает за ускорение и замедление.

Вместо руля и педалей – джойстик между сиденьями. Фото: Facebook Alexandr Barsukov

Внешне электрокар напоминает старый Citroen Mehari. Фото: i-love-mycar.com

Автомобиль в целом выглядит хорошо и чем-то даже напоминает старый внедорожник Citroen Mehari. Но в сравнении с другими транспортными средствами украинский электромобиль очень мал и кажется игрушечным. Возможно, потому, что Богдан Липчук построил его для своих внуков.

Двухместный родстер – почти спорткар! Скриншот видео

Компактный электромобиль отлично справляется с городскими улицами. Скриншот видео

Напомним, OBOZREVATEL ранее рассказывал о наиболее популярных электромобилях, которые выбирают украинцы.