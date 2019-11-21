У Tesla такого нет: Volkswagen создал электромобиль с практичным салоном

Линейка электромобилей Volkswagen расширится за счет нового универсала. Автомобиль получил название VW ID. Space Vizzion, его показали на автошоу в Лос-Анджелесе.

Как выяснил OBOZREVATEL, на данный момент прототип носит статус концепта, однако внешне машина почти готова к серийному производству.

Volkswagen ID. Space Vizzion – новый электромобиль в необычном кузове vw.com

Немецкий бренд на данный момент отправил на конвейер один электрокар – VW ID.3. Однако на этом в компании не остановятся. Новая модульная платформа MEB позволит расширить линейку электромобилей за счет компактного городского хэтчбека, нескольких кроссоверов, минивэна, фургона и роскошного седана.

Volkswagen ID. Space Vizzion Concept характеризуется минималистичным дизайном vw.com

Volkswagen ID. Space Vizzion Concept – еще одна вариация использования электрических компонентов. При этом автомобиль получился довольно крупным: 4958 мм в длину при 2964 мм колесной базы.

Универсал Volkswagen ID. Space Vizzion Concept выглядит элегантно vw.com

В багажнике Volkswagen ID. Space Vizzion почему-то скрываются скейтборды. Почему бы и нет?.. vw.com

Дизайн получился лаконичным и прохладно-спокойным – вполне в духе других концептуальных электромобилей "Фольксваген". С другой стороны, именно на расслабление и спокойствие должен настраивать универсал для долгих путешествий.

Передние фары объединены светодиодной полосой, такое же решение использовали для задних фонарей. В целом облик лишен "лишних" элементов – даже вместо дверных ручек здесь подсвеченные сенсорные панели.

Volkswagen ID. Space Vizzion внутри кажется современным и роскошным vw.com

Эта идея продолжается и в интерьере, где вместо физических переключателей выбрали огромный монитор и сенсорные органы управления даже на руле. Салон на данный момент рассчитан на четверых человек. При этом багажник довольно вместительный – около 600 л.

Акцент в салоне Volkswagen ID. Space Vizzion делается на комфорте четырех пассажиров vw.com

Серийный электромобиль Volkswagen наверняка предложит как минимум пятиместную конфигурацию. Мощность единственного электромотора составляет 275 л.с. Однако возможен и полноприводный вариант с двухмоторной компоновкой на 355 л.с. Емкость 82-киловаттной батареи обеспечит запас хода до 590 км.

Универсал Tesla Model S пока существует в качестве уникального проекта nielsvanroij.com

Интересно, что по габаритам новинка приблизительно соответствует Tesla Model S. Однако американский электрокар не предлагается в кузове универсал. Подобную модификацию подготовили разве что силами стороннего тюнинг-ателье, но пока неизвестно, можно ли будет купить такой автомобиль.

Volkswagen ID.3 – первенец новой линейки электромобилей vw.com

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