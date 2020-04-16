У Тесла такого нет: новый электрический внедорожник "взорвет" рынок

Кроссовер Tesla Model Y уже вышел на рынок и оказался довольно неоднозначным автомобилем. Его главный соперник – Fisker Ocean – еще не продается, но уже стал намного лучше.

Речь идет об особой модификации электромобиля Fisker Ocean Force-E, которая превращает этот новый кроссовер в агрессивный внедорожник. В первую очередь модель предназначается спасателям и полицейским, но, скорее всего, новинку сможет приобрести любой желающий наряду со стандартным Ocean.

Новый Fisker Ocean Force-E создан для бездорожья fiskerinc.com

Новый Fisker Ocean Force-E создан для бездорожья fiskerinc.com

Изменений здесь предостаточно. Новый электрокар получил усиленную подвеску и большие колеса на внедорожной резине, благодаря чему клиренс заметно увеличился. В передней части появилась крепкая защитная решетка, на крыше – экспедиционный багажник и дополнительная светотехника, а завершающим аккордом стало запасное колесо, которое торчит из переднего отсека, расположенного на месте капота.

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Все эти модификации отсылают к настоящим внедорожникам, которые не боятся камней, грязи и водоемов. Способности Force-E еще предстоит проверить на практике (не ранее 2022 года). Поможет в этом мощная силовая установка на 300 л.с. и полный привод.

Новый Fisker Ocean Force-E создан для бездорожья fiskerinc.com

Новый Fisker Ocean Force-E создан для бездорожья fiskerinc.com

Новый Fisker Ocean Force-E создан для бездорожья fiskerinc.com

Позже появится и более мощная версия, но первым в продажу отправится стандартный электромобиль Фискер. С ориентировочным запасом хода в 500 км купить авто в США можно будет от 37,5 тыс. долларов. При этом с учетом налоговых льгот цена и вовсе снизится до 30 тысяч.

Tesla Model Y на фоне Fisker Ocean выглядит не очень хорошо tesla.com

На данный момент этот электрокар кажется более интересным предложением, чем кроссовер Тесла, который к тому же выглядит как Model 3 с более высокой линией крыши и даже не пытается быть похожим на внедорожник, не говоря уже о сравнении с Ocean Force-E. Будет очень интересно наблюдать за противостоянием этих машин.

Стандартный Fisker Ocean не претендует на покорение каньонов, но все равно выглядит довольно агрессивно fiskerinc.com

Стандартный Fisker Ocean 2021 fiskerinc.com

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